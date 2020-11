De achtjarige Brian Koorn uit Alkmaar werd woensdag in het zonnetje gezet door waarnemend burgemeester Emile Roemer voor het redden van zijn vier maanden oude broertje Bobby. De jongen kreeg een oorkonde en mocht – al was het maar voor even – de ambtsketting om.

Afgelopen zaterdag was Brian met zijn jongere broertje Bobby, moeder Susanne en oma op pad in het centrum van de Noord-Hollandse stad. Aan de Voordam zetten ze de kinderwagen op de rem en bestelde de familie een patatje. Toch ging het mis, want de kinderwagen belandde door een onbekende oorzaak in het water.

‘Ik hoorde ‘plons”

“Ik hoorde ‘plons’ en keek direct achterom”, vertelt Brian aan Hart van Nederland. “Toen zag ik dat de kinderwagen in het water lag.” Moeder Susanne bedacht zich geen moment en sprong direct de gracht in. Ook Brian schoot zijn babybroertje meteen te hulp.

Lees ook: Zwemmer Milan (17) redt moeder en kind uit auto in water

Susanne vertelt dat het niet makkelijk was om de kinderwagen boven water te houden. “Die was behoorlijk zwaar, dus ik was blij dat er hulp kwam”, zegt de moeder. Twee opvarenden van een boot die net was aangemeerd zagen het voorval gebeuren en hielpen de kinderwagen uit het water halen.

“Het was heel koud”, zegt Brian. “En Bobby huilde zo hard als hij kon.” Na tien minuten zaten de drie weer op het droge en werden ze gecontroleerd in de ambulance. “Daarna werden we naar huis gebracht en konden we weer warm worden.” Ook zijn moeder is opgelucht. “Het was even schrikken, maar het is allemaal goed afgelopen.”

Burgemeester op bezoek

De snelle actie van de achtjarige Alkmaarder werd gewaardeerd. Waarnemend burgemeester Emile Roemer bracht woensdag een bezoek aan Brian en reikte hem een oorkonde uit. Roemer liet weten “ongelofelijk trots” te zijn op de jonge held. “Het was een heel emotioneel moment. Het heeft ook bij mij een enorme indruk achtergelaten. Zeker als je beseft dat het ook heel anders had kunnen aflopen.”

Lees ook: Frans redde meisje uit brandende woning in Helmond

Brian vond het spannend om de burgervader te ontmoeten, maar was ook verrast. “Ik mocht van hem even de grote ketting om, dus ik was vijf minuten burgemeester van Alkmaar!”, grijnst de jongen tot slot.

Beeld: Jan Jong