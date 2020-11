Brandweerman verongelukt in appartementencomplex in Den Dolder

In het Utrechtse Den Dolder is zaterdag een brandweerman verongelukt in een flat. Volgens RTV Utrecht is hij in een vier meter diepe liftschacht gevallen toen hij in het gebouw rondliep.

De brandweer was even na 10.00 uur afgekomen op een melding van wateroverlast in een appartementencomplex aan de Dolderseweg. Op een gegeven moment zou een van de brandweerlieden meters naar beneden zijn gevallen in een liftschacht, maar dat kan een woordvoerder van de veiligheidsregio niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De hulpdiensten rukten groots uit, maar de hulp kwam echter te laat. Wat er precies is gebeurd in de flat wordt onderzocht, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gebied rond het complex is afgezet. De arbeidsinspectie en forensische opsporing doen onderzoek naar het fatale bedrijfsongeval.

Lees ook: Omgekomen brandweermannen worden jaarlijks herdacht, beladen dag voor weduwen

Op de kazerne zijn inmiddels brandweerlieden samengekomen. “Voor alle collega’s is dit verschrikkelijk tragisch nieuws”, zegt de zegsman. Volgens hem is de verslagenheid groot. Er is slachtofferhulp ingeschakeld. De brandweermensen die in de flat aan het werk waren zijn afgelost.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Koen Laureij