Toeristen bezorgt Drentse brandweer kopzorgen, posters moeten waarschuwen voor natuurbranden

De droogte en de toestroom van vakantiegangers bezorgt de brandweer in Drenthe kopzorgen over het toenemende gevaar van natuurbranden.

Twee jaar geleden ging in deze regio zo’n 50 hectare aan natuurgebied in vlammen op. De brandweer doet er alles aan om dat dit jaar te voorkomen.

Bewust maken

Het aantal natuurbranden in Nederland is dit jaar al opgelopen tot bijna 500 stuks. Dat blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland die vrijdag openbaar zijn gemaakt.

De impact van zo’n grote natuurbrand kan groot zijn. Dat weten ze in het Drentse Wateren helaas maar al te goed. Op 7 augustus 2018 ging ongeveer 50 hectare aan natuur verloren in een gebied met vijf recreatiebedrijven, die allemaal moesten worden ontruimd.

Vanwege het neerslagtekort, de droogte en het toenemende aantal toeristen maakt Veiligheidsregio Drenthe zich zorgen over het risico op nieuwe heidebranden. Om inwoners en toeristen bewust te maken van de gevaren van brand gaat de brandweer posters uitdelen bij 200 recreatiebedrijven in de provincie, om op de hangen voor de toeristen. Te beginnen vandaag, bij camping de Blauwe Lantaarn in Wateren. Gasten van deze camping ontdekten twee jaar geleden de vlammen die zich al snel ontwikkelde tot een grote brand.

‘Gevolgen zijn twee jaar later nog steeds te zien’

Eigenaar Rens Dibbets weet het nog goed: ”Toen we werden gewaarschuwd door gasten zijn we meteen in actie gekomen. We hebben meteen de camping ontruimd. Uiteindelijk hebben we geen schade opgelopen en daar waren we echt opgelucht over. Dat was te danken aan de brandweer, maar de rol van boeren uit de buurt was minstens net zo groot. Die kwamen me grote tanks vol water naar de camping toe en hebben de grond natgehouden. Dat was echt bijzonder.”

Ook Rayonbeheerder Harald de Graaff van het Drents Landschap is erbij vrijdag in Wateren. De natuurorganisatie is samen met Recreatieschap Drenthe, HISWA-RECRON, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten betrokken bij de posteractie van de brandweer.

Volgens De Graaff, die het gebied op zijn duimpje kent, zijn de gevolgen van de brand twee jaar later nog steeds te zien. De Graaff: ”Er staan nog steeds veel dode bomen in het gebied. En er zijn veel reptielen- en plantensoorten verloren gegaan en dat is zonde. Het herstel gaat langzaam”

Ook het Drents Landschap doet sinds die verwoestende brand veel meer om de risico’s om een volgende natuurbrand zo klein mogelijk te houden. ”Wij proberen zoveel mogelijk het naaldhout langs wandelpaden te verwijderen. De vegetatie langs die paden houden we zo laag mogelijk, dat houdt de verspreiding van vuur tegen”, aldus De Graaff.