Gezin met dreumes ontsnapt uit brandende auto op A12 Woerden

Een gezin – vader, moeder en peuter – is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen, nadat hun auto in brand vloog op de A12 bij Woerden. De vader van het gezin verklaart aan AD dat de auto plots flink begon te roken.

Het drietal was onderweg van Almere naar Rotterdam, maar strandde halverwege bij Woerden. De man, die achter het stuur zat, merkte op dat zijn auto heel erg begon te roken en zette zijn auto op de vluchtstrook. Het gezin wist veilig uit te stappen. Kort daarna vloog de auto volledig in brand. Alles wat nog in de auto lag, is door het vuur verwoest.

Auto pas net in bezit

Aan AD verklaart de man dat hij nog niet heel gehecht was aan de auto, hij had hem pas drie weken. Waardoor de auto spontaan in brand kon vliegen, is nog niet duidelijk. Het wrak is verwijderd door een berger. De rechterrijstrook was kort afgesloten voor verkeer.

🔥 | Onfortuinlijke automobilist ziet zijn auto in rook opgaan op de #A12 bij Woerden richting Den Haag. Brandweer heeft auto geblust, nu gaat de berger aan de slag. De rechterrijstrook is dicht. pic.twitter.com/vdVfuf2qSW — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 19, 2020

Beeld: Rijkswaterstaat