Dorp onder de rook door uitslaande woningbrand in Zeeland

In een woning in het Zeeuwse dorp Colijnsplaat is vanavond brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak van de hoekwoning.

Er is veel rookontwikkeling ontstaan en dit verspreidt zich volgens de brandweer door het hele dorp, daarom is een NL-alert verzonden. Het gaat om een leegstaande woning.

Kans op overslaan brand

De brandweer probeert met drie blusvoertuigen te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen woningen. Het advies aan inwoners van Colijnsplaat is om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De brand is inmiddels onder controle, maar er wordt nog wel nageblust. Er zijn geen gewonden gevallen.

Foto: Provicom