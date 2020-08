Grimmige sfeer bij brand in Wezep: jongeren vallen agenten aan en hinderen brandweer

Bij een grote, uitslaande brand in Wezep is in de nacht van zaterdag op zondag een huis volledig uitgebrand. Bij het blussen kwamen zeker honderd jongeren kijken en de sfeer was grimmig. Agenten die wilden ingrijpen werden aangevallen.

De brand brak rond 03.00 uur uit op het Meidoornplein. Agenten die erbij stonden om de brandweer te ondersteunen, merkten al direct dat de sfeer grimmig was. Sommige jongeren gingen met elkaar op de vuist. Waarom is niet duidelijk, schrijft de politie. Om de brandweer goed hun werk te kunnen laten doen, werd besloten de afzetting te vergroten en moest de menigte naar achteren. Op dat moment keerde de groep zich tegen de politie.

Agenten aangevallen

Omdat de jongeren weigerden te vertrekken, werd besloten het plein te ontruimen. Daarbij werden agenten ernstig beledigd en aangevallen. Er moest geslagen worden met wapenstokken om de groep op afstand te houden. Na ongeveer drie kwartier werd het rustiger.

De brand breidde zich ondertussen snel uit en zowel van de woning als de schuur is niets meer over. De brandweer wist wel te voorkomen dat de vlammen oversloegen op andere huizen. Niemand raakte gewond. Ook zou er een hond uit de woning gered zijn, aldus omwonenden.

Onrust in de wijk

Twee relschoppers zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, belediging van agenten. Twee agenten gaan aangifte doen van mishandeling. Ze zijn met arrestatiebussen overgebracht naar het bureau. Volgens buurtbewoners zouden twee groepen al langere tijd met elkaar overhoop liggen en zorgen zij al weken voor onrust in de wijk.

Onacceptabel geweld in Wezep: twee aanhoudingen in Wezep voor o.a. geweldpleging en belediging en twee collega's gaan aangifte doen van mishandeling. Heb je informatie: bel 0900-8844. Was je betrokken: meld jezelf. Lees meer op https://t.co/hAQ3rSBznL ^RL — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) August 23, 2020

Beeld: SPS Media