Flinke brand in Vlissingse flat na ontploffing, kozijnen weggeblazen

In Vlissingen woedt donderdagavond een flinke brand, die vooraf werd gegaan door een ontploffing. De vlammen slaan uit de woning, is te zien op beelden. De brandweer probeert de brand te blussen.

Het glas en het kozijn van de woning zijn door de explosie zo’n twintig meter weggeblazen, meldt Omroep Zeeland. Voor de brand is GRIP1 afgekondigd, wat betekent dat hulpdiensten een crisisteam oprichten en samenwerken. Er zijn onder andere meerdere ambulances een traumahelikopter opgeroepen.

De brand is overgeslagen naar de bovenliggende verdieping. Er komt behoorlijk wat rook vrij.

Gewonden

Het is nog niet duidelijk of er mensen aanwezig waren in de woning ten tijden van de ontploffing en de brand. Ook is nog niks bekend over eventuele slachtoffers. De brandweer is aan het controleren of er mensen aanwezig zijn in het appartement.

Vijf bewoners van nabijgelegen appartementen zijn door de brandweer uit hun woning bevrijd.

Brand in een flatwoning aan de Hogeweg in Vlissingen. Even daarvoor was een harde knal te horen. pic.twitter.com/EyiX6wKAYH — Stefan Daane (@stefandaane) July 30, 2020

Beeld: Provicom