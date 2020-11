Brand verwoest theater Utrecht, vier minderjarigen opgepakt

De politie heeft zaterdag vier minderjarigen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de brand die eerder in de nacht een theatergebouw in Leidsche Rijn (Utrecht) verwoestte. Het gaat volgens een woordvoerster van de brandweer om een pand van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT).

De verdachten zijn 16 en 17 jaar, liet de politie weten. Ze komen uit de nabijgelegen plaatsen Maarssen en Vleuten. De politie onderzoekt wat de precieze betrokkenheid van de vier is bij de brand.

Niemand aanwezig

De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen bouwkeet. Rond 04.15 uur was de brand nagenoeg onder controle. Volgens de woordvoerster was niemand in het gebouw aanwezig.

Vier minderjarigen aangehouden na brandstichting San Marinostraat. Recherche gaat vandaag verder met onderzoek en verhoren. pic.twitter.com/hzo0hBiBU9 — Politie LeidscheRijn (@PolitieLR) November 7, 2020

ANP

Beeld: Politie Leidsche Rijn