Uitslaande brand legt strandpaviljoen in Zandvoort in as

Een grote uitslaande brand heeft Beach Club Tien, een strandpaviljoen in Zandvoort, volledig verwoest. Dat meldt de Veiligheidsregio Kennemerland.

Rond 3.15 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. Twee uur later, rond 5.00 uur leek de brand weer onder controle. Het pand direct naast de strandtent kon worden behouden.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor omwonenden geadviseerd werden ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. Wel is bij bekend dat de brand in het midden van het pand ontstond.

Bron: ANP

Beeld: HFV Photo Services