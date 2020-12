Wie zijn de jongeren die een straat in de fik steken in Wijk bij Duurstede?

Op internet circuleert een video van een vreemde brandstichting in de Steenstraat in Wijk bij Duurstede. Op de video, die ook op Dumpert staat, is te zien hoe een jongeman een jerrycan benzine leeggiet op straat. Even later is op deze plek een vuurzee te zien.

De politie tast volledig in het duister over wie de mensen op de video zijn en waarom zij de stoep in brand hebben gestoken.

Getuigenoproep

Er is geen melding van brandstichting gedaan in verband met het incident. Hierdoor heeft de politie op het moment zelf niemand kunnen aanhouden. Agenten gaan wel ter plaatse als zij de video zien, maar op dat moment is de brand al uit.

De politie doet nu onderzoek naar de herkomst van de video en roept getuigen op om zich te melden. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven, met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.