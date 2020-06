Alphenaren verbijsterd over verwoestende brand restaurant: 'Dit doet zoveel pijn'

Inwoners van Alphen aan den Rijn en vaste gasten zijn vol ongeloof over de brand in restaurant Proto. De uitslaande brand heeft de eetgelegenheid verwoest en sloeg ook over naar een naastgelegen pand. “Ik hoop dat ze er overheen komen.”

De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.00 uur uit. Al snel sloegen de vlammen hoog uit het dak en was het duidelijk dat er weinig meer aan de zaak te redden viel.

“Die jongens werken zo hard”, zegt de eigenaar van een naastgelegen pand. “Ik geloof dat ze twintig jaar bezig zijn. En als er één restaurant vernieuwend is, dan is het Proto denk ik. Het is ongelooflijk, het is echt ongelooflijk wat er gebeurd is.”

‘Hele nare ramp’

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heeft de eigenaren van het restaurant afgelopen nacht al gesproken. “Het doet gewoon ontzettend veel pijn als je deze schade ziet. Eén van de mooiste plekken waarop je in Alpen aan den Rijn terras kunt hebben. En dan op deze manier getroffen worden door overmacht, een hele nare ramp. Je zult begrijpen dat die mensen zeer aangedaan zijn”, zegt burgemeester Spies.

Volgens de eigenaar van het naastgelegen pand zijn de eigenaren erg geschrokken en voelen ze zich radeloos. “Maar we hebben gezegd dat we hem zullen steunen. En ik denk dat heel Alphen ze zal steunen.”

‘Het zijn wel bikkels’

“Ik hoop dat ze er overheen komen”, zegt een trouwe bezoeker van het restaurant. “Ik ga er wel vanuit eigenlijk. Het zijn wel bikkels, die twee.”