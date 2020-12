Oude touringbussen gaan in vlammen op in Oude-Tonge, politie moet ramptoeristen wegsturen

Op een bedrijventerrein in Oude-Tonge zijn dinsdagavond meerdere oude touringbussen in brand gevlogen. Er waren hoge vlammen te zien en er komt veel rook vrij. Er kwamen zoveel ramptoeristen op de brand af, dat de politie moest ingrijpen.

De brand ontstond rond 20.40 uur op het terrein aan de Heerendijk. De omliggende bedrijven zijn ontruimd, omdat er risico was dat het vuur zou overslaan.

‘Het zag er zwart van de mensen’

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam geeft aan dat de brandweer tijdens de bluswerkzaamheden veel last had van de omstanders. “Het zag er zwart van de mensen. De politie heeft een grote groep mensen moeten wegsturen. Allemaal nieuwsgierige kijkers. Er zijn meer dan 15 tweedehands touringbussen in brand gevlogen.” De bussen waren bij het bedrijf gestald om later gesloopt te worden.

Inmiddels is de brand onder controle. Het gevaar dat de vuurtongen overslaan naar de omliggende gebouwen is geweken. Wel wordt omwonenden nog aanbevolen om de ramen en deuren gesloten te houden in verband met de vrijgekomen rook.

Handelsterrein Oude-Tonge: op het terrein staan diverse oude stadsbussen in brand. De bussen werden hier gestald om later gesloopt te worden. pic.twitter.com/Z4I6Zeefrh — MediaTV (@mediatvnl) December 15, 2020

Beeld: Video Duivestein