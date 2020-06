Gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij brand Nootdorp, drugslab in pand

Bij een brand in een bedrijfsgebouw in het Zuid-Hollandse Nootdorp zijn dinsdagmiddag gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Volgens de politie zat er een drugslab in het pand. Twee personen zijn bij het pand opgepakt.

De brand brak rond 13.00 uur uit op een terrein aan de ‘s-Gravenweg. “Het was een gebouwtje van drie bij vier waarin wat gevaarlijke stoffen lagen”, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten. “Wij hadden niet goed inzichtelijk wat er stond, daarom hebben we besloten om contact met water te vermijden en het gecontroleerd te laten uitbranden.”

Metingen in de lucht

Omdat er gevaarlijke stoffen in brand stonden, heeft de veiligheidsregio omwonenden opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. Ook wordt geadviseerd om mechanische ventilatie in huizen uit te zetten. Er zijn metingen verricht in de lucht, maar de uitslagen daarvan moeten nog binnenkomen.

De politie zegt dat er in het pand een drugslab is gevonden en sluit niet uit dat de brand hierdoor veroorzaakt is. Bij het pand zijn twee personen aangehouden, maar een woordvoerder van de politie kan daar tegen Hart van Nederland verder niets over zeggen. “We zijn nog druk in actie, er zijn collega’s ter plaatse om onderzoek te doen.”

Beeld: Regio15.nl