Bewoners redden honden uit brandende kennel in Baarn, raken zelf gewond

Bij een uitslaande brand in een hondenkennel en twee schuren aan de Ypendael in Baarn zijn twee mensen gewond geraakt toen ze hun honden wilden redden uit de brandende kennel.

De brand brak rond vijf uur uit. Een correspondent ter plaatse meldt dat in de brandende kennel drie politiehonden zouden verblijven. De dieren kwamen er dankzij de reddingsactie van hun baasjes zonder verwondingen van af. Uit voorzorg werd de dierenambulance ingeschakeld.

Brandwonden in gezicht

De twee bewoners liepen brandwonden op in het gezicht en werden opgevangen door ambulancepersoneel. Een buurman zou volgens een correspondent bij een bluspoging zijn enkel hebben verzwikt.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op de aangrenzende woningen. Rond kwart voor zes had de brandweer het vuur onder controle.

Explosies gehoord

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk. Verschillende omwonenden hoorden één of twee explosies. De politie heeft de omgeving afgezet als plaats delict en doet onderzoek.

Beeld: Caspar Huurdeman Fotografie