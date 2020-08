Uitslaande brand in Heinekenbrouwerij in Den Bosch

Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch is brand uitgebroken. Volgens de alarmmelding gaat het om een uitslaande brand in een pand aan de Rietveldenweg.

Een wijkagent meldt dat de brand op het dak woedt. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan de zonnepanelen op het dak in de brand. Het is niet zeker of de brand daar ook begonnen is.

In de wijde omgeving zijn de rookwolken te zien. De hulpdiensten adviseren omwonenden om de ramen en deuren gesloten te houden.

Later meer.