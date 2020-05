Grote brand in buurthuis Haarlem, politie vermoedt brandstichting

Een grote brand in een buurthuis aan de Mercuriusstraat in Haarlem heeft het pand in de nacht van vrijdag op zaterdag compleet verwoest. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken en is daarom dringend op zoek naar getuigen.

Iets voor half twee ‘s nachts kwam de melding binnen bij de brandweer. “Het is gaan branden onder het rieten dak. Met man en macht is geprobeerd het buurthuis te redden”, zegt Saskia van Egmond, woordvoerder van de brandweer.

Spullen redden

In het buurthuis zat onder andere een bibliotheek. “Het is vreselijk triest. Mensen komen hier normaal gesproken samen, en nu zien ze hoe hun geliefde buurthuis afvlamt’, zegt Van Egmond. Er konden vannacht geen spullen uit het pand worden gered. “Ik heb mensen er nog met pijn in hun hart naartoe zien rennen, maar zij kregen geen toegang meer van de brandweer.”

Beeld: HFV Photo Services