Bij een brand in een woning boven een slagerij in het Brabantse Gemert is de 56-jarige bewoner zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. De brand is onder controle.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De man is door een arts in de traumahelikopter behandeld. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging om een binnenbrand bij de slagerij aan de Nieuwstraat. Er was weinig rookoverlast voor omwonenden, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Beeld: SQ Vision