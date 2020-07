Bij een autosloopbedrijf in de Maststraat in Duiven woedt vrijdagochtend een grote brand. De rookontwikkeling is enorm, dus roept de brandweer omwonenden op om ventilatie vooral uit te zetten.

Ook waarschuwen zij: kom niet naar de brand kijken. De woning op het terrein van het autosloopbedrijf is ontruimd. Op de webcam van de provincie Gelderland kun je live meekijken naar de brand (of klik hier).

Files A12

De rook die vrijkomt zorgt ook voor overlast op de A12 richting Arnhem tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. De ANWB meldt dat er lange files staan, veroorzaakt door vakantieverkeer en de rook, waardoor het zicht slecht is.

Brand in duiven bij auto sloperij pic.twitter.com/UDFjlpg8Ol — Chan9. Ă— (@ChanienwithCh) July 31, 2020

De vertraging op #A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en knp. Velperbroek wordt mede veroorzaakt door een brand naast de weg bij Duiven. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) July 31, 2020

Beeld: Chanien ten Brinke