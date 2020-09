Bovenleiding tram over Erasmusbrug Rotterdam geknapt en ingestort

In Rotterdam is een deel van de trambovenleiding op de Erasmusbrug maandag geknapt en ingestort. Volgens ooggetuigen brak de constructie met een enorme knal af, kort nadat de brug open was geweest.

De Erasmusbrug is afgesloten voor alle verkeer. Mensen die het zagen of horen gebeuren, spreken op social media van een enorme knal.

Niemand gewond

De bovenleiding is na het instorten op de trambaanlaan beland. Er raakte niemand gewond. De RET adviseert reizigers om de metro te pakken. Hoe de constructie heeft kunnen instorten, is niet bekend.

Tramleiding Erasmusbrug is afgeknapt en ingestort. Enorme knal. Brug hangt open. Verkeer staat vast. pic.twitter.com/REDskWw2YZ — nadia berkelder (@nadiaberkelder) September 14, 2020

Bovenleiding trambaan #Erasmusbrug breekt zojuist met harde knal af. Brug was net open geweest. Constructie kwam naar beneden. #rotterdam Brug is nu afgesloten. @RTV_Rijnmond @RDStad pic.twitter.com/K8L0O3NH0q — Danny de Vries (@drsDannydeVries) September 14, 2020

Beeld: Geoffrey Stoel