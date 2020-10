Bovenbuurvrouw van verdachte in zaak vermiste Celine (15): 'Ik heb niks gemerkt'

Manousjka van Trierum lag te slapen toen ze woensdagavond opgeschrikt door agenten die met grof geweld de flat probeerden binnen te dringen. De politie was op zoek naar haar onderbuurman, omdat de vermiste Celine in zijn woning zou zijn. “Waarom heb ik niet kunnen signaleren dat hij iemand vasthield?”

De 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem werd sinds vrijdag vermist. Woensdagavond laat werd ze ongedeerd teruggevonden in een woning in Den Haag. Een 31-jarige man, de onderbuurman van Manoesjka, is opgepakt.

“Ik ging rustig slapen en ineens hoor ik: ‘Politie! Openmaken!’. Ik schrok me de rambam”, vertelt Manoesjka tegen Hart van Nederland. “Het was voor de onderbuurman. Ik zag dat hij door de politie werd meegenomen.”

Einzelgänger

Eerder op de avond werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van Celine. Volgens de politie was zij mogelijk in levensgevaar en in ‘zorgwekkend gezelschap’. Ook Manoesjka zag het Ambert Alert binnenkomen.

“Ik had het alert goed bekeken. Maar ik kon de link met mijn onderbuurman niet leggen. Ik heb hem één keer kort aan de deur gezien”, zegt Manoesjka. Ze weet verder niet veel van hem. “Ik zag wel dat hij wietplanten heeft op zijn terras en ik rook wel eens wat, maar verder vertoonde hij geen vreemd gedrag. Het was wel een einzelgänger.”

‘Was ze bedwelmd?’

Manoesjka is verbaasd dat ze de tijd dat Celine in de woning was niks geks gehoord of gezien heeft . Het is nog onduidelijk hoe lang Celine bij de verdachte in huis zat. “Het gebeurde onder me. Waarom heb ik dat niet kunnen signaleren? Het is me ontgaan.”

Het raakt Manoesjka heel erg dat er een 15-jarig meisje in de woning onder haar werd vastgehouden. “Ik vind het verschrikkelijk. Juist omdat ik niks gehoord heb denk ik dat ze misschien wel bedwelmd is geweest”, zegt ze. “Ik hoop dat er geen kwade dingen zijn gebeurd.”

De politie doet op dit moment onderzoek naar wat zich de dagen van de vermissing van Celine allemaal heeft afgespeeld. Woordvoerder van de familie van Celine, Jeroen Baardemans, liet eerder donderdag weten dat ze zielsgelukkig en opgelucht zijn dat het meisje weer thuis is.