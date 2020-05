Vrachtwagen botst op pijlwagen van Rijkswaterstaat, A12 richting Den Haag dicht

De A12 vanuit Utrecht richting Den Haag is dicht tussen Zevenhuizen en Bleiswijk. Daar is dinsdagochtend een vrachtwagen op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gereden. De afsluiting duurt naar verwachting tot 10.00 uur, meldt de ANWB.

Bij het ongeval raakten de vrachtwagenbestuurder en een medewerker van Rijkswaterstaat gewond. De ANWB adviseert het verkeer richting Den Haag om via Rotterdam te rijden (A20 en A13).

In de richting Den Haag is een ongeval gebeurd op de #A12 tussen Zevenhuizen en Bleiswijk. De afhandeling daarvan gaat tot ver in de ochtend duren nog. pic.twitter.com/eSSH9pkgJE

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 12, 2020