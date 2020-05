Frontale botsing tussen vrachtwagen en auto bij Rossum eist tweede leven

Een botsing tussen een vrachtwagen en een auto bij het Gelderse Rossum donderdag heeft een tweede leven geëist. Een 67-jarige man die gewond naar het ziekenhuis was gebracht, is daar later overleden, meldt de politie vrijdag. Een 66-jarige vrouw uit Boven-Leeuwen overleed al eerder.

#Update ernstige aanrijding #Rossum. Bij het ongeval is een 66-jarige vrouw uit Boven-Leeuwen overleden. De 67-jarige man die gewond naar het ziekenhuis werd gebracht, is later in het ziekenhuis overleden. ^AC — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) May 29, 2020

De botsing vond plaats op de provinciale weg N322. De twee voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De vrachtwagen eindigde in de berm, terwijl de personenauto tegen een boom tot stilstand kwam.

De twee omgekomen slachtoffers waren de inzittenden van de auto. De chauffeur van de vrachtwagen werd aangehouden.

