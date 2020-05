Boswachter doet zeldzame vondst in de Biesbosch: 'Zo indrukwekkend!'

Boswachter Thomas van der Es heeft woensdagavond een unieke vondst gedaan. Tijdens een wandeling door de Biesbosch zag hij plots een hoop gespartel op het slik van de Oude Dooijemenswaard.

Snel trekt hij zijn laarzen aan en besluit hij het dier van dichtbij te gaan bekijken. Eenmaal dichterbij blijkt het te gaan om een zeeprik, een zeldzame vis van maar liefst 80 centimeter lang.

‘Zo indrukwekkend!’

De boswachter besluit het spartelende beest op te pakken en in dieper water uit te zetten, waarna Van der Es nog even de kans krijgt zijn vondst in alle schoonheid vast te leggen. “Zo indrukwekkend!”

Zo indrukwekkend! Hier nog wat bewegende beelden. Dank aan @RAVON voor advies en bevestiging. pic.twitter.com/auxI0S6Gsq — Boswachter Thomas (@ThomasvanderEs) May 6, 2020

Zeeprik

De zeeprik is een zeldzame soort die zich beperkt voortplant in Nederland. Volgens kennisorganisatie RAVON is met zekerheid te zeggen dat De Roer, een zijrivier van de Maas, de enige plek is waar de soort zich in Nederland voortplant.

Beeld: Thomas van der Es