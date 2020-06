Boosheid over mogelijk speelschema eredivisie: 'Minachting van supporters'

Voetbalsupporters zijn volgens Supporterscollectief Nederland boos op de plannen om in de eredivisie te gaan voetballen op zondagavond om 20.00 uur. “Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden.”

Maandagavond maakte sportmarketeer Chris Woerts het bekend in Verona Inside: de KNVB gaat het speelschema voor komend seizoen omgooien. In tegenstelling tot in eerdere seizoenen, wordt er gevoetbald op vrijdagavond om 18.30 uur en op maandagavond. Ook op zondagavond gaat gevoetbald worden.

Boze reacties

Vooral over dat laatste is veel verontwaardiging. Supporterscollectief Nederland laat weten ontstemd te zijn. Het collectief spreekt namens supportersverenigingen van alle betaald voetbalclubs in Nederland. “Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters”, zegt voorzitter Matthijs Keuning.

Volgens het collectief zijn de extra speeltijden gunstig voor de televisiekijker en bieden ze clubs op termijn meer inkomsten, maar gaan de nieuwe speeltijden “voorbij aan de stadionbezoeker die de club bestaansrecht geeft”.

Lees ook: Eredivisie op de schop door corona? ‘Geen wedstrijden tegelijk, óók voetbal op maandag’

“Juist de afgelopen maanden hebben laten zien hoe belangrijk supporters zijn voor alle betaald voetbalclubs in Nederland. Supporters zagen in grote meerderheid af van compensatie voor de gemiste wedstrijden vorig seizoen, en verlengden massaal hun seizoenkaart voor volgend jaar, ondanks dat onzeker is wanneer we weer naar het stadion mogen. Hiermee hebben supporters een grote bijdrage geleverd aan het overeind houden van de clubs. Die steun zal ook de komende tijd cruciaal blijven, maar komt onder druk te staan als wedstrijden op steeds ongunstiger tijdstippen worden gespeeld”, luidt het statement.

Tijdstip zeer onwenselijk

Supporterscollectief Nederland strijdt al jaren tegen voetballen op zondagavond. “Veel supporters moeten de volgende dag weer vroeg naar werk of school, waardoor dit tijdstip voor jong en oud zeer onwenselijk is. Zeker voor uitsupporters of supporters die ver moeten reizen naar een thuisduel”, aldus Keuning.

De voorzitter vindt het opmerkelijk dat het collectief niet is betrokken bij de discussie over speeltijden. “Omdat dit onderwerp bij uitstek supporters aangaat en alle betrokken partijen altijd zeggen met supporters in gesprek te zijn.”

De KNVB kan de berichten over de het nieuwe speelschema nog niet bevestigen. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er nog niks definitief is. “Er is nog niet eens een startdatum bekend, dus alles wat daar achter zit ook niet.”

Speelschema eredivisie

Volgens Chris Woerts zal de KNVB een schema bekendmaken voor als supporters wél in het stadion mogen zitten en een schema voor als supporters niet het stadion in mogen. Dit zijn de verwachte tijdstippen:

Aanvangstijdstippen Eredivisie zonder publiek: Vrijdag: 18.30 uur & 21.00 uur. Zaterdag: 18.30 & 21.00 uur. Zondag: 12.15, 14.30, 16.45 & 20.00 uur. Maandag: 20.00 uur.

Aanvangstijdstippen Eredivisie met publiek: Vrijdag: 19.45 uur. Zaterdag: 2x 18.30 & 2x 21.00 uur. Zondag: 12.15, 14.30, 16.45 & 20.00 uur.