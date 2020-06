Grote uitslaande brand in loods met boten en campers in Bolsward

De brandweer in Bolsward is druk bezig om te zorgen dat een grote brand in een loods niet overslaat naar naastgelegen panden. Korpsen uit de hele omgeving zijn ter plaatse om de brand te blussen.

De bedrijfsbrand brak even voor 15.30 uit in een gebouw aan de Ward, op een industrieterrein. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de loods. Er komt veel rook vrij.

Boten en campers

Volgens de brandweer gaat het om een loods waarin onder meer boten, campers en landbouwvoertuigen zijn opgeslagen. Er zouden geen personen in het pand aanwezig zijn.

Het gaat in #Bolsward om een bedrijfspand van circa 20 bij 15 meter. De brand is uitslaand. Bij de brand komt veel rook vrij. Heeft u in de nabijheid van de brand last van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel automatische ventilatie uit. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) June 24, 2020

Beeld: CAMJO Media