Boerenprotest bij distributiecentrum Jumbo in Woerden

Boeren protesteren vrijdagochtend bij een distributiecentrum van Jumbo in Woerden (Utrecht), meldt de politie.

Donderdag liep een ultimatum af van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). De actiegroep had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.

Ook woede om akkoord stikstofwet

Boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

