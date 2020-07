Boeren voeren opnieuw actie door heel Nederland, ook Duitse boeren onderweg

Boeren gaan vrijdagavond op verschillende plekken in ons land opnieuw de weg op. Ze willen een punt maken tegen de lage prijzen die ze voor hun melk krijgen en tegen een besluit van minister Schouten om minder eiwit in veevoer te verwerken.

De Koninklijke Marechaussee zegt tegen Hart van Nederland dat ‘enkele tientallen boeren’ met hun trekkers het terrein van Schiphol op zijn gereden. De marechaussee is met de boeren in gesprek over wat ze willen.

In Emmeloord heeft een groep boeren zich kort na negen uur verzameld bij supermarkt Albert Heijn. Een van de aanwezige boeren zegt tegen Hart van Nederland dat het niet om een blokkade gaat, maar dat ze hun trekkers netjes in de parkeervakken van de supermarkt zetten. De boeren zijn van plan om er te gaan barbecueën en willen op deze manier een ‘ludieke actie’ houden. Ze zeggen dat de actie tot ongeveer middernacht zal duren.

Nijkerk

In Nijkerk zijn ook boeren op de been. Daar verzamelen ze zich bij het distributiecentrum van supermarkt Boni. Er zouden zo’n 80 trekkers staan en 130 mensen zijn.

Duitse trekkers de grens over

Honderden trekkers zouden vanuit Duitsland de grens bij Bad Nieuweschans overgaan. Volgens een omstander heeft de politie de snelweg afgezet. De trekkers gaan daarom over binnenwegen. De politie bevestigt dit tegenover Hart van Nederland. De trekkers staan bij de Coop in Bad Nieuweschans, de politie grijpt nog niet in.

Culemborg

Ook in Culemborg rijden boeren met trekkers rond. Ze zouden zich verzamelen bij het distributiecentrum van Aldi.

In een stoet

De Facebookgroep Verzet westland deelt een livestream op Facebook, waarop te zien is dat een stoet trekkers en andere voertuigen rondrijdt. Waar ze naartoe gaan is niet bekend. Dat wil de maker van het filmpje niet zeggen.

Eerder op de dag was er een demonstratie bij het distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle. Door de actie van de boeren kunnen klanten van de supermarkt morgen te maken krijgen met lege schappen. Naar aanleiding van de demonstratie besloot de Veiligheidsregio IJsselland demonstraties met landbouwvoertuigen te verbieden. Eerder kwam er ook al zo’n verbod in Friesland, Groningen en Drenthe.

Boeren demonstreerden vrijdag ook bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Daar werd besloten dat beide partijen na de zomer met elkaar in gesprek gaan, onder meer over de prijzen die boeren voor hun producten krijgen.

