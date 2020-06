Gelderse boeren kunnen rekenen op geld voor maatregelen tegen rondzwervende wolven

Veel mensen zijn blij met de comeback van de wolf maar schapenboeren horen daar niet bij. Veel schapen worden doodgebeten. In Gelderland trekt de provincie een half miljoen uit om de dieren en ander vee te beschermen tegen de wolf. Maar de boeren hebben er weinig vertrouwen in .

Talloze boeren in heel het land hebben de afgelopen maanden last gehad van rondzwervende wolven die het hadden gemunt op schapen en geiten. Vooral op de Veluwe heeft het roofdier flink huisgehouden.

Half miljoen

Daarom trekt de Provincie Gelderland nu een half miljoen euro uit voor veehouders die hun dieren willen beschermen tegen wolven. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hekwerk met stroom rond het land waar het vee graast.

De provincie wil veehouders aansporen een aanvraag te doen, om zo uiteindelijk wrevel over de aanwezigheid van de wolf in ons land te voorkomen. Overigens staat de regeling los van het bedrag dat boeren krijgen om de schade te vergoeden ná een aanval van een wolf.

Boer Jos is sceptisch over plan

Schapenboer Jos Verhulst uit Ammerzoden raakte onlangs liefst 43 schapen kwijt door aanval van een wolf. Verhulst ziet niets in het initiatief van de provincie. ”Mijn schapen lopen over een terrein van honderden hectare. Moet ik dat volledig gaan omheinen? Bovendien is het hier op de Veluwe erg glooiend en glipt een wolf zo onder een hek door. En dan heb ik het nog niet eens over het voortdurend moeten maaien, omdat anders de stroomdraad niet meer goed functioneert. Nee, deze maatregel van de provincie is meer voor particulieren die een paar schapen op een klein veldje hebben staan.”

