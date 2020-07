Boze boeren in Den Haag voor spontaan protest, Binnenhof al vol

Bij een van de ingangen van het Binnenhof in Den Haag heeft zich donderdagavond een twintigtal boeren met trekkers verzameld. Zij protesteren luid toeterend tegen een maatregel die landbouwminister Carola Schouten wil treffen om de stikstofuitstoot door de veehouderij terug te dringen.

Over die maatregel wordt vandaag gedebatteerd, naar verwachting tot in de late uurtjes. De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had landbouwers opgeroepen met hun trekkers naar Den Haag te gaan om de druk op de parlementariërs op te voeren.

Stikstofuitstoot verminderen

Minister van Landbouw Carola Schouten wil dat de veehouderij minder eiwitrijk voedsel toestaat, waardoor de uitstoot van stikstof wordt verminderd. Daar zijn de boeren het dus niet mee eens. Farmers Defence Force (FDF) hoopt de stemming van vrijdag te beïnvloeden door tijdens het debat wat nú gaande is, al tegengeluid te laten horen. FDF roept alle boeren vanavond dan ook op vooral naar Den Haag te trekken en veel boeren hebben daar gehoor aan gegeven.

Actiegroep Agractie ondersteunt het protest overigens niet; zij willen de stemming die vrijdag volgt eerst afwachten.

Wees erbij. Zorg dat je komt. Vanavond staan we met duizenden in Den Haag. Nu is het moment. (Kippenvel filmpje!) #boeren #teamboeren pic.twitter.com/vUHmgrHVc3 — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) July 2, 2020

Beeld: Noormannen