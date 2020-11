Boeren mogen niet demonstreren bij paleis Huis ten Bosch

Farmers Defence Force mag dinsdag niet demonstreren bij Huis ten Bosch in Den Haag. Het protest bij het koninklijk paleis is niet toegestaan, de boeren moeten naar de Koekamp, niet ver van station Den Haag Centraal.

De boeren willen een verzoekschrift aanbieden aan koning Willem-Alexander. Een kleine delegatie mag daarvoor naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver. Mensen die per auto of tractor naar Den Haag komen, kunnen die parkeren op de Benoordenhoutseweg, niet ver van het Malieveld.

Verkeersdrukte

ANWB waarschuwt automobilisten dinsdag in en rond Den Haag voor mogelijke vertraging vanwege de acties. Wat het boerenprotest precies gaat betekenen voor de verkeersdrukte, is volgens de ANWB en Rijkswaterstaat op dit moment nog “koffiedik kijken”. De actiegroep heeft namelijk nog niet exact bekendgemaakt hoeveel boeren met het protest meedoen, of ze met de trekker komen, welke route ze nemen en of ze over de snelweg gaan.

ANP