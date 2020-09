Politie maakt eind aan blokkade van klimaatactivisten in Amsterdam

De politie is begonnen een eind te maken aan de blokkade op de Amsterdamse Zuidas door actiegroep Extinction Rebellion. Zo’n driehonderd demonstranten blokkeren daar een kruispunt tussen de De Boelelaan en de Beethovenstraat om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid.

De politie vroeg de menigte eerst via een megafoon om de blokkade op te heffen, maar de klimaatactivisten weigerden te vertrekken. “Zolang er geen goed klimaatbeleid is, gaan wij niet weg!”, zo luidde het antwoord van de actievoerders. Met busjes, motoren en paarden verplaatsen agenten de demonstranten van het kruispunt. Meerdere bussen van vervoersbedrijf GVB staan klaar om mensen af te voeren. Per bus worden twintig mensen vervoerd.

Tegen de lobby

De klimaatactivisten verwijten de grote bedrijven in het Amsterdamse zakencentrum milieuvervuiling. Het bedrijfsleven gaat volgens hen strengere klimaatmaatregelen tegen door slim te lobbyen. “De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas. Lobby eruit, burgers erin!”, zo betogen de activisten.

De demonstranten maken muziek, hebben spandoeken en vlaggen bij zich en kleuren de lucht groen en geel met een rookkanon. Op de wegen rond de blokkade hebben zich tientallen toeschouwers en voorbijgangers verzameld. Zij werden door de politie gemaand van de weg af te gaan en op de stoep te blijven achter de politielinten.

De gemeente kondigde donderdag al aan dat de actiegroep de komende dagen wel mag demonstreren in Amsterdam, maar geen blokkades mag opwerpen.

ANP