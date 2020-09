Noord-Hollandse bloemenkraampjes dagelijks slachtoffer van plundering, mogelijke dader op camerabeeld

Een Mercedesrijder heeft het in Noord-Holland gemunt op de kluisinhoud van bloemenstalletjes langs de kant van de weg. Meerdere bloementelers zijn hiervan de dupe geworden.

Teler Joris van der Velden uit Heiloo was het na de zoveelste diefstal zo zat, dat hij een camera plaatste. Meteen was het vlak achter elkaar twee keer raak. “Hoe zielig ben je, het gaat om een paar tientjes die in zo’n kassa zitten,” vertelt Van der Velden. “Dat je dat nou moet stelen, dat is toch te bizar voor woorden.”

Op de bewakingsbeelden is te zien dat de auto iets voor 5 uur ‘s middags komt aanrijden. De bestuurder stapt uit en neemt uitgebreid de tijd bij de kraam, die een paar keer heen en weer gaat. “En dan gaat ‘ie weer weg, zonder bloemen. Dat kan niet, je blijft niet zo lang bij een stalletje zonder bloemen mee te nemen.” Even later komt dezelfde Mercedesrijder terug bij de kraam, maar wordt hij na anderhalve minuut gestoord door een voorbij rijdende fietser.

Ook bloemenkraampjes in regio doelwit

Ook in de omgeving heeft de dief mogelijk toegeslagen bij bloemenkraampjes. Marco Beentjes uit Castricum deelt foto’s met Hart van Nederland van zijn kraampje waar dieven vijf dagen op rij hebben toegeslagen. “Alles was gejat. Het kluisje leeg en de bloemen weg. Blijkbaar had de dief haast, want de muntjes van 10 en 5 cent lagen nog op de grond,” schrijft hij in een reactie.

De bloemenkraampjes langs de weg zijn op veel plekken in Nederland een echte traditie. Van der Velden hoopt dat de dief er niet voor zorgt dat het gebruik hierdoor moet worden aangepast. “Het zou toch heel zielig zijn als we onze traditie moeten verlaten omdat mensen het nodig vinden om een kluisje open te breken. Ik hoop eigenlijk dat de man snapt dat ie het niet meer moet doen.”