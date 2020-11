In Den Dolder wordt zondag stilgestaan bij het overlijden van een brandweerman van dat korps. Bij de kazerne in het Utrechtse dorp hangt de vlag halfstok en leggen collega’s en bewoners bloemen neer.

De brandweervrijwilliger kwam zaterdag om het leven toen hij aan het werk was. De man was met zijn collega’s uitgerukt na een melding van wateroverlast in een appartementencomplex. Door een nog onbekende oorzaak viel de man in een vier meter diepe liftschacht. Hulp van de toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten.

‘Kan ons allemaal gebeuren’

De verslagenheid onder brandweermensen is groot, zowel in Den Dolder als ver daarbuiten. “Dit kan ons allemaal gebeuren”, vertelt een brandweerman uit Den Haag aan Hart van Nederland. De Hagenaar heeft kort daarvoor een bloemetje neergelegd bij de vlaggenmast naast de kazerne in Den Dolder.

Het nieuws over het fatale ongeluk van een collega-brandweerman is hem dan ook zwaar gevallen. “Als je met z’n zessen naar een brand gaat, dan hoop je heel erg met z’n zessen terug te komen. Daar draait het om. Als er dan zoiets gebeurt, sta je daar wel bij stil.”

Steunbetuigingen uit hele land

De vlaggen bij alle brandweerposten in de veiligheidsregio Utrecht hangen tot en met de uitvaart halfstok. Naast dat er bloemen worden neergelegd bij de kazerne in Den Dolder ontstaat er ook voorzichtig aan een bloemenzee bij de flat waar het ongeluk zaterdag gebeurde.

Korpsen uit het hele land betuigen ondertussen op social media hun medeleven. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het verongelukken van de brandweerman “een groot verdriet”. “In gedachten bij zijn vrouw en kinderen. Brandweerlieden zijn er altijd voor ons als hulpverleners in noodsituaties”, laat hij weten op Twitter.