Bloedbanken rond Utrecht gaan testen op in Nederland opgedoken westnijlvirus

Nederlandse bloedbanken gaan het aangeleverde bloed testen op het westnijlvirus. Aanleiding is de eerste besmetting in Nederland, van een man die in de buurt van Utrecht is geprikt door een mug. Voorlopig wordt alleen het bloed in de omgeving van Utrecht gecontroleerd op het virus.

Een woordvoerder van bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin laat aan Hart van Nederland weten dat de besmetting niet als een verrassing komt. “We wisten al langer dat het virus steeds noordelijker oprukte, dus de scenario’s lagen al klaar. Omdat het virus ook via het bloed overgebracht kan worden, gaan we het bloed er ook op testen, nu deze eerste besmetting in ons land is geweest.”

Niet van mens op mens

De man met de eerste besmetting in Nederland had last van koorts, spierpijn en hoofdpijn, meldde het RIVM donderdag. “Hij was heel ziek, had niet alleen maar lichte klachten. Een arts zag toen de symptomen en dacht aan het westnijlvirus. Daarop is hij getest, en hij bleek het dus te hebben.”

Aan het woord is infectiedeskundige Hans van den Kerkhof van het RIVM. Volgens hem een uitbraak zoals bij corona niet aan de orde, omdat dit virus (los van bloedtransfusie) niet van mens tot mens overgebracht kan worden. “Corona heeft een vrij efficiënte manier van overdragen. Dit virus heeft een mug nodig. Het zit in trekvogels, die worden hier geprikt door de lokale muggen, die vervolgens weer mensen kunnen prikken. Daar kun je dan goed ziek van worden. Eén op de honderd patiënten kan er zelfs aan overlijden.”

Breder dan Utrecht

In eerste instantie wordt alleen bij bloedbanken in de provincie Utrecht getest, en bij enkele bloedbanken daar in de buurt. Dit omdat de besmette Nederlander het virus waarschijnlijk opliep toen hij geprikt werd in de omgeving van Utrecht. In augustus en september zijn bij Utrecht ook al vogels en muggen gevonden met het virus. Zo had een grasmus bij Haarzuilens het virus onder de leden.

Maar het RIVM geeft aan dat het niet enkel om een regionaal probleem gaat. Van den Kerkhof: “We hebben daar in de buurt onderzoek gedaan, dus is het daar gevonden. Maar als je op andere plekken in Nederland waar trekvogels komen gaat zoeken, zou je gegarandeerd ook iets aantreffen.”

Brief naar artsen

Naast het onderzoek van Sanquin, heeft het RIVM nog één concrete actie uitgevoerd naar aanleiding van de eerste Nederlandse besmetting met het westnijlvirus, aldus Van den Kerkhof. “We sturen een bericht hierover rond onder artsen, zodat zij op de hoogte zijn en wanneer nodig ook deze diagnose kunnen geven.”