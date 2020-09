Black Lives Matter en KOZP in gesprek met premier Rutte over racisme

Premier Mark Rutte gaat in gesprek met vertegenwoordigers van Black Lives Matter Nederland en van Kick Out Zwarte Piet. Hij zal ze samen met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag ontvangen op het Catshuis, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de manier waarop racisme kan worden aangepakt op verschillende terreinen in de samenleving. Ook zullen Rutte en Koolmees met de activisten bespreken hoe het gesprek daarover in de maatschappij op een goede manier kan worden gevoerd, aldus de RVD.

Demonstraties

Gedurende de zomer hebben beide protestgroepen flink gedemonstreerd. De aanleiding voor de protesten was de moord op George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam op 25 mei om het leven bij zijn arrestatie. Een agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek tegen de grond. Zijn dood zorgde voor een golf van verontwaardiging en demonstraties door heel de wereld.

Begin juni organiseerde Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet samen een demonstratie tegen racisme en politiegeweld op de Dam in Amsterdam. Duizenden mensen kwamen op de demonstratie af. Burgemeester Femke Halsema kon op veel kritiek rekenen om een demonstratie van deze omvang in coronatijd toe te staan, maar de beweging van volgens haar “te belangrijk om te verbieden”.

Eerdere gesprekken

Rutte ontving al eerder, in juni, op het Catshuis mensen die maatschappelijk of persoonlijk betrokken waren bij het onderwerp racisme en discriminatie. De twee protestbewegingen waren toen niet uitgenodigd. De premier zegde daarop toe dat hij ook met hen in gesprek zou gaan.

