Eindelijk weer staren naar het grote witte doek, de bioscoop weer open!

Nederland gaat voor een groot deel weer open. We kunnen weer lekker op het terras plaatsnemen. Maar sommige fanatieke filmfans staan om iets heel anders te juichen: ze mogen weer naar de bioscoop! Het mag buiten dan misschien lekker warm zijn, niets zal ze stoppen om weer in het pluche van de bios plaats te nemen en zich een paar uur onder te dompelen in een spannende, grappige of ontroerende film!

Om 12.00 uur precies stonden Narana en haar man Rob namelijk weer voor de deur van de lokale Helmondse Pathé. En dan zitten ze tien minuten later in de zaal. De film die op het menu staat? Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 (en deel 2 ook) om precies te zijn. Maar dat is toch een film uit 2010?

Ook klassiekers in de bioscoop

Dat klopt helemaal. Maar het zit zo: nagenoeg alle grote filmmaatschappijen hebben de release van nieuwe (grote) films uitgesteld. Vaak tot het einde van het jaar. Natuurlijk allemaal vanwege corona. De bioscopen kunnen nu dus wel weer open, maar hebben weinig nieuws te vertonen. Uitzonderingen daargelaten.

En de oplossing is dus: het vertonen van klassiekers! Er staan er een hoop op het programma. Narana gaat met haar man naar beide Harry Potter-films, ze draaien achter elkaar. Ze is een enorme filmfreak en heeft er weken, zo niet maanden naar uitgekeken om weer naar het grote witte doek te mogen kijken. Ze is zelfs zo’n grote fan dat ze met regelmaat podcasts maakt over films. Dus een ‘oude’ of nieuwe film maakt haar niet uit.

Lobby aangepast, zaal hetzelfde

Ook bij de bioscoop zelf staan ze weer te trappelen om open te gaan. Saskia is de theatermanager van de Helmondse Pathé. Ze is er weer klaar voor, de popcorn ligt weer warm in de bakken. Maar: het is wel even een beetje wennen. Klanten mogen namelijk maar een kwartiertje van tevoren aanwezig zijn en dan moeten ze het liefste zo snel mogelijk naar de zaal. Een snack of een flesje fris halen is natuurlijk prima, maar daarna snel naar binnen.

In de lobby hebben ze wel een en ander aangepast, legt Saskia uit. “De zalen op zich zijn niet anders. Mooi beeld, goed geluid, het doek hangt strak, de stoelen zijn keurig schoon. Maar in de lobby zijn natuurlijk wel de nodige maatregelen getroffen.” Zo hebben ze er duidelijke wachtlijnen geplakt, staat er een paal met desinfectiemiddel en hangt er overal plexiglas. Het is even niet anders. Ze zijn al lang blij dat ze weer open kunnen.