Wat goéééd! Biografie Martien Meiland bestverkochte boek van Nederland

De biografie Martien, over het leven van SBS-coryfee Martien Meiland, is binnengekomen op de eerste plek in de wekelijkse bestsellerlijst van de Nederlandse boekenbranche, zo meldt boekenkoepel CPNB.

Martien Meiland is een van de hoofdpersonen in de SBS6-kijkcijferhit Chateau Meiland. Het programma won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring.

Het is opvallend dat het boek nu pas in de lijst terechtkomt. Het boek van Jan Dijkgraaf werd ruim drie weken geleden al gelanceerd. Maar de biografie werd de eerste weken alleen in eigen beheer verkocht. Pas vanaf deze week ligt Martien ook in de boekhandels.

Man man man: het boek

Een andere nieuwe binnenkomer is Man man man: het boek, van Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström. De drie mannen maakten een boekversie van hun populaire podcast. In het boek beantwoordt het trio alles wat je altijd al wilde weten over de moderne man maar nooit durfde te vragen.

