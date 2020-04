Bingoën doe je in de coronacrisis online: 'Dagen duren lang, bingo is een leuke onderbreking'

Vaste kaartavonden of de bingo. Voor veel mensen is het voorlopig verleden tijd door de coronacrisis. Maar ondertussen ontstaan er digitale alternatieven, zoals de Nationale Thuisbingo.

Mevrouw Ruizendaal is negentig jaar, maar dat weerhoudt haar niet van een potje bingo op de iPad. “Het is voor oude mensen op dit ogenblik een heel moeilijke tijd. De dagen duren lang. Bingo is dan een leuke onderbreking voor de mensen”, vertelt ze aan Hart van Nederland. De digitale bingo biedt haar een mooie afleiding. “Via de iPad is net even wat anders, maar dit is ook leuk. Het is goed te volgen en de presentator doet het leuk.”

Geluk in het spel heeft mevrouw Ruizendaal niet echt. “Ik heb nog steeds geen bingo gehad. Maar ja, je moet volhouden hè”, lacht ze. Mevrouw Ruizendaal komt de coronacrisis redelijk goed door en mag naar eigen zeggen ‘niet klagen’. Naast de dagelijkse bingo, krijgt ze af en toe visite op veilige afstand. En ze facetimet met de familie. Ondanks haar hoge leeftijd kan ze goed met de nieuwste technieken overweg. “Ik ben er natuurlijk niet mee groot gebracht, dus ik moest het wel echt even leren.”

‘Gewoon leuk’

Dat niet alleen senioren bingoën, bewijst José Kiel (52). Vroeger ging ze regelmatig een avondje bingoën, maar dat deed ze al een poosje niet meer. Toen ze van het online bingo-initiatief hoorde, besloot ze een poging te wagen. “Ik voel me niet eenzaam door de coronacrisis. Ik heb een vriend en ik ben ook aan het klussen. Maar ik vind bingo gewoon leuk. Het is een mooi tijdverdrijf.”

In tegenstelling tot mevrouw Ruizendaal, valt José wel in de prijzen. “Ik heb twee keer iets gewonnen. Het is een mooi initiatief, vooral voor de oudere mensen.”

Kneuterig begonnen

Het initiatief voor de Nationale Thuisbingo komt van het bedrijf FocusCura, dat producten bedenkt om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Er werd al veel langer online gebingood. Zo’n tien jaar terug ontstond het idee. “Het begon ooit als een klein, kneuterig bingootje om ouderen aan de iPad te krijgen”, vertelt Dennis Linn van het bedrijf.

Toen de coronacrisis uitbrak besloot het bedrijf het grootser aan te pakken. Er kwam een dagelijkse bingo. Een presentator praat de uitzendingen aan elkaar en noemt natuurlijk de bingogetallen op. Mensen kunnen gratis meedoen en de cadeautjes worden gratis beschikbaar gesteld door een ander bedrijf.

Praatje maken

De bingo moet met name ouderen even een lichtpuntje bezorgen op de dag. Naast het spelen van een spelletje, zijn er ook vrijwilligers van een seniorenorganisatie actief die een praatje maken met de deelnemers. “Mensen die iets winnen, worden sowieso gebeld.” Maar iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, kan een telefoontje verwachten. “Deelnemers hebben een bel-mij-knop. Dat is heel toegankelijk, want mensen vinden het vaak toch lastig om een speciaal nummer te bellen”, zegt Linn.

De afgelopen tijd hebben volgens Linn meer dan 16.000 verschillende mensen meegespeeld. De meesten van hen speelden elke dag mee. Vandaag was de grote finale en zaten 5.000 mensen klaar om te bingoën. Met de finale zijn de dagelijkse bingo-uitzendingen van de baan. Maar Linn heeft goed nieuws: vanaf 6 mei komt er een wekelijks vervolg.