Een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie (FvD) in Arnhem is maandagavond stilgelegd. Volgens de partij was er sprake van een “veiligheidsissue”. Aanwezigen zouden niet naar buiten mogen. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

Partijleider Thierry Baudet en Tweede Kamerlid Theo Hiddema waren aanwezig op de bijeenkomst. Terwijl er een filmpje werd afgespeeld werd Baudet weggetrokken, waarschijnlijk door iemand van de beveiliging. Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan. Ze werden daarna beiden in veiligheid gebracht.

Verslaggever Gerwin Peelen zit voor Omroep Gelderland in de zaal bij de bijeenkomst. Hij spreekt tegen Hart van Nederland van een “hele gekke situatie”. “De beveiliging oogde onrustig. Hiddema kwam nog even terug, maar Baudet niet meer.”

Na het incident werd er een pauze ingelast, maar de aanwezigen konden gewoon blijven zitten en er werd muziek gespeeld door een bandje. Rond 21.45 uur werd het programma hervat. Kamerlid Hiddema verscheen korte tijd daarna weer op het podium, maar moest op last van de beveiliging alweer snel vertrekken.

De FvD-bijeenkomst wordt gehouden in Stadstheater Musis in Arnhem. Volgens een verslaggever van de Volkskrant zou het gebouw inmiddels in ‘lockdown’ zijn en mogen aanwezigen het pand niet meer verlaten. Er staat politie voor de deur. Ook hangt er een politiehelikopter boven de Gelderse stad vanwege “een verdachte situatie”.

