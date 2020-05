Bij Albert Heijn is een winkelwagen of mandje niet overal meer verplicht

Bij een aantal vestigingen van Albert Heijn zijn klanten niet meer verplicht om met een wagentje of mandje de boodschappen doen. Volgens de supermarktketen is het makkelijk om in sommige winkels al voldoende afstand te houden zonder.

Volgens AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof ligt het vooral aan de grootte van de winkel. Zo kan je in grote filialen probleemloos afstand van elkaar houden: ”We willen klanten niet verplichten om met een karretje of mandje te lopen.” Ook pakken de meeste mensen toch al een karretje of mandje voor het ‘veiligheidsgevoel’.

Maatwerk

Mét of zonder karretje of mandje, het uitgangspunt blijft dat de anderhalve meter-maatregel moet worden nageleefd. Het is aan de managers van de filialen om in te schatten of een mandje of winkelkarretje nodig is. ”Je kan dit zien als maatwerk per winkel”, aldus van den Brandhof.

Naast de versoepeling heeft de supermarktketen nu ook schoonmaakstations, waardoor medewerkers niet de hele dag bij de ingang hoeven te staan om mandjes en karretjes te desinfecteren.