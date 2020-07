Bussums café is honderden liters bier lichter na lekkage in kelder

Bij het Bussumse café ‘t Raedthuys hebben ze er dit weekend een recordhoeveelheid bier doorheen gejaagd. Helaas ging het om een lek, en ging bijna duizend liter pils uiteindelijk zonder menselijke tussenkomst het riool in.

“Meer dan 900 liter, dus dat is zo’n 3500 euro,” vertelt eigenaar Rogier Jansen aan Hart van Nederland. Hij ontdekte zondagochtend dat er een stop was doorgeslagen. De oorzaak bleek een gigantische overstroming in zijn kelder. “Plots stond ik tot mijn enkels in het bier.”

De brandweer heeft geholpen om de kelder leeg te pompen, vertelt Jansen. “Zij hebben daar goed materieel voor. Wij hebben zelf een waterstofzuigertje van 10 liter. Dan zou je 90 keer heen en weer moeten lopen, dat is geen doen.” De schade lijkt los van het bier mee te vallen. “Een paar koelingen hebben onder water gestaan, of beter gezegd onder bier. Daarvan zijn de motortjes aangetast. Maar ik maak me nog het meest zorgen over de geur, als morgen de zon erop komt te staan.”

Inspectie

Maandag komt een inspecteur van Heineken langs, om te kijken of het om een technische, of om een menselijke fout gaat. “Ik ben vrijdag nog in de kelder geweest en toen was het nog droog. Daarna is er niemand meer geweest. Dus ik ga er vanuit dat het om een technisch mankement gaat.”

Uiteindelijk zit Jansen niet bij de pakken neer. “De brandweer had hier ook kunnen zijn voor een uitslaande brand. Dan heb ik toch liever dit.”

Beeld: Brandweer Bussum/Rogier Jansen