Bibliotheken verwijderen op grote schaal boeken met Zwarte Piet

Bibliotheken zijn op grote schaal en in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen. Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) Anton Kok is dat ‘logisch’ en ‘passend bij de tijdsgeest’. “Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen,” zegt hij donderdag in het AD.

Volgens Kok sluiten de bibliotheken met hun schoonmaak bij de maatschappelijke ontwikkelingen aan. “Overal groeit het besef dat Zwarte Piet een stereotiep beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking en de bibliotheken bewegen daarin mee.”

Lees ook: ‘Draagvlak voor traditionele Zwarte Piet flink gezakt’

‘In strijd met de goede zeden’

Ongewoon is de operatie volgens hem niet. “Er zijn in de loop van de tijd talrijke boeken weggehaald omdat ze ‘in strijd met de goede zeden’ waren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderboeken waarin de bevolking van Nederlands-Indië als patjakkers werd weggezet. Ook Zwarte Piet is, wat mij betreft, ‘in strijd met de goede zeden.”