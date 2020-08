Bezoekers Wildlands zien fatale confrontatie neushoorn versus zebra

Een zebra is in Wildlands Wildlands Adventure Zoo Emmen gestorven na “een korte confrontatie” met een neushoorn. De zebra raakte zo ernstig gewond dat hij moest worden ingeslapen, meldt de zoo.

Meerdere ooggetuigen hebben het zien gebeuren.¬†Wildlands betreurt het “dat bezoekers ongewild getuige zijn geweest van deze confrontatie”.

‘We gaan uit van eenmalig incident’

Een dergelijk incident is in de 29 jaar dat de neushoorns en zebra’s daar samenleven nog nooit voorgekomen. “We gaan dan ook uit van een eenmalig incident, maar uiteraard onderzoeken we de toedracht en bepalen we of aanvullende maatregelen op de savanne nodig zijn.”

Struisvogel dood door neushoorn

Vorig jaar kwam een struisvogel om het leven toen het dier een kopstoot kreeg van een neushoorn, ook dat hebben bezoekers toen zien gebeuren. De struisvogels werden vervolgens verplaatst naar een ander veld.¬†Inmiddels lopen de struisvogels weer rond op de savanne, samen met dus neushoorns en zebra’s, gnoes en giraffen.