Bewoners van het Hofplein in Rotterdam worden helemaal gek van de trams die er rijden. Sinds het spoor in januari is verlegd, is er zo’n 60 keer per uur een snerpend geluid te horen.

Harry Drenth is een van de omwonenden en hij vertelt dat hij het niet meer ziet zitten. ”Ik ben in staat om te gaan verhuizen”, zo zegt hij tegen Hart van Nederland, terwijl hij even niet meer te horen is omdat er toevallig een tram voorbijrijdt. “Het is echt verschrikkelijk, de hele flat heeft er last van. Mensen worden het gewoon zat hier.”

‘Niet normaal’

Volgens Harry is de trambaan in januari aangepast omdat de Coolsingel wordt vernieuwd. ”Sindsdien is de geluidsoverlast er. Ik ben echt wel wat gewend in de stad, maar dit is niet meer normaal. Vervoersbedrijf RET zou de tram smeren, maar dat gebeurt gewoon niet. Zodra het regent is het geluid weg, dan is het nat. Als het droog is, gaat de hele dag door. Je hebt hier het mooiste uitzicht, maar je kan er niet van genieten.”

Over twee weken verholpen

De RET vindt de geluidsoverlast ‘erg vervelend’ voor de bewoners en belooft snel beterschap. “We zijn er hard mee bezig en over twee weken zal het issue worden verholpen. Er worden dan installaties geplaatst op de trambaan, die ervoor moeten zorgen dat het snerpende geluid achterwege blijft”, zo laat de RET weten aan Hart van Nederland.

Die installaties gaan vet op het spoor smeren, waardoor de geluidsoverlast over moet zijn. Dat het allemaal wat langer duurt, komt doordat de installaties uit het buitenland moeten komen, meldt de RET.