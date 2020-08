Ruben en Sascha ontroerd door steun van dorp na verwoestende brand Eenrum

De verbouwing was nog niet koud klaar, of het noodlot sloeg toe. De droom van Sacha en Ruben; een bed and breakfast in het Groningse Eenrum, brandde vorige week donderdag af. Helemaal niets meer viel er te redden van de spullen die net nieuw waren aangeschaft. Hoewel het stel amper een jaar in het kleine dorpje woonde, schoten buurtbewoners te hulp.

“Het is net een film waar je in terecht komt”, vertelt Ruben, die in december begon met de verbouwing van het pand. Ze waren thuis toen de brand uitbrak en wisten zichzelf in veiligheid te brengen. “Een uur voor brand hebben we nog brandblussers besteld. Die werden ironisch genoeg de dag na de brand bezorgd. De bezorger stond voor een afgebrand huis met de brandblussers. Dat verzin je niet.”

Ruim een week na de brand is het voor het stel nog steeds moeilijk om te geloven: hun mooie huis is er niet meer. ”Het is niet niks om je hele hebben en houwen in vlammen op te zien gaan. We voelden ons volkomen machteloos.”

Alles was nieuw

De laatste hand werd die week gelegd, deze week zou hun bed and breakfast open gaan, de eerste gasten waren zelfs al geboekt. Het huis stond vol nieuwe spullen die alleen nog uitgepakt hoefden te worden, servies, beddengoed, meubels.

“Omdat er instortingsgevaar was, zijn de muren gesloopt. De nieuwe spullen uit het pand halen was geen optie, dat zou te gevaarlijk zijn. Alles kwam op de nieuwe spullen die nog in doos zaten terecht. En die waren nog niet verzekerd, dat wilden we deze week doen.”

Buren schieten te hulp

De dorpelingen leven mee met het stel. Buurvrouw Greetje besloot meteen te helpen. “We waren blij met de nieuwe buren. Leuk stel. Dat dit is gebeurd is vreselijk, dat gun je niemand. Daarom ben ik ook in actie begonnen.” In een stalletje aan huis verkoopt ze bloemen en de opbrengst van de dag gaat naar Ruben en Sacha. “En ik heb nog nooit zoveel bloemen verkocht!” Ook is er een crowdfunding gestart, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de eerste levensbehoeften.

Inmiddels loopt de inzamelingsactie al drie dagen en is er al ruim 12.00 euro opgehaald.

Het stel is ontroerd door alle steun die ze krijgen. “Het is hartverwarmend. Ik zou het ook doen voor een ander, maar het blijft toch een gek gevoel als mensen dit voor je doen”, zegt Sacha. Ruben: “We worden gesterkt door de acties. We willen graag opnieuw beginnen. Het liefst hier, we voelen ons hier heel thuis. De verbondenheid met het dorp neemt alleen maar toe.”