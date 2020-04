De ruim 4000 inwoners uit het Limburgse dorp Herkenbosch die dinsdagnacht geëvacueerd werden vanwege een grote brand in Nationaal Park de Meinweg, mogen weer gefaseerd naar huis. Dat liet burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen donderdag weten. Voor sommigen reden genoeg om de vlag uit te hangen.

De brandweer was sinds maandag met man en macht aan het vechten tegen een grote aanhoudende natuurbrand in de Meinweg. Pas donderdag werd het sein brandmeester gegeven. Zo’n 200 hectare natuur is in vlammen opgegaan.

De brandweer zal nog dagen moeten nablussen. Ook kunnen er op plekken nog kleine brandhaardjes ontstaan, maar deze zullen naar verwachting niet meer zo groot worden als de eerdere brand.

Dorp ontruimd

Het volledige dorp Herkenbosch werd vanwege de brand ontruimd. Alle ruim 4000 inwoners moesten elders onderdak zoeken, een klein aantal van hen werd ondergebracht in hotels en gymzalen.

Aanleiding voor deze maatregel was de aanhoudende rook. De rook bevatte een hoge concentratie koolmonoxide.

Inwoners weer naar huis

Donderdag hoorden de inwoners dat ze weer naar huis mogen. De terugkeer gebeurt in fases, als eerste worden mensen die in een opvanglocatie zitten opgehaald met bussen. Voor minstens één stel uit Herkenbosch was de terugkeer naar huis reden om de vlag uit te hangen. “Dit is zalig!” laat het stel weten aan Hart van Nederland.

De afgelopen dagen waren voor de inwoners erg spannend. Een man die in een camper sliep, zegt dat de lucht steeds slechter werd. “Het sloeg op de luchtwegen en ik begon te hoesten. Toen had ik door: dit is mis.”

Ondanks dat de bewoners natuurlijk liever naar huis wilden, waren ze wel blij dat ze konden worden opgevangen. “Het is in de opvanglocaties fantastisch geregeld, alles wordt goed verzorgd.”

Een vrouw zegt daarbij dat ze de evacuatie door de goede verzorging niet zo erg vond: “Het is een ervaring en daar moet je op dat moment mee leven. Ik hoop dat we snel terug kunnen, want ik verlang wel naar m’n eigen bed.”