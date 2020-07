Brandweer geeft sein brand meester bij grote brand bedrijventerrein Alkmaar

Er heeft een grote rand gewoed bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Berenkoog in Alkmaar. Omdat de rookontwikkeling sterk was heeft de brandweer de bewoners in de wijk Butterhuizen in Heerhugowaard geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Iets voor 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer heeft nog wel enige tijd nodig om na te blussen.

Bij de brand zijn meerdere units in het pand uitgebrand. Het is nog onduidelijk wat er precies in de brand heeft gestaan. Bij de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Oorzaak onbekend

Ook zijn enkele wegen in de omgeving afgesloten. De brandweer was met groot materieel aanwezig, en had veel water nodig om de vlammen te bedwingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen berichten over slachtoffers of gewonden.

De #brand aan de #Berenkoog In #Alkmaar is onder controle. De #Brandweer blijft nog enige tijd aanwezig met een aantal bluseenheden. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft veel schade opgelopen. @Salavage_nl is aanwezig om de gedupeerden bij te staan. Einde bericht — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) July 2, 2020

Beeld: HFV