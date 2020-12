Bewoners Rotterdamse wijk Charlois boos om sloopplannen: 'Ze dragen me alleen tussen zes planken weg'

Inwoners uit de Rotterdamse wijk Charlois zijn boos omdat ze hun huis uit moeten. De gemeente wil renoveren en nu dreigen ze hun huis uit gezet te worden. Daar zijn ze het niet mee eens.

“De gemeente heeft besloten om Charlois op de schop te gooien, waardoor heel veel bewoners onteigend worden”, zo vertelt buurtbewoner Marcel Credoe aan Hart van Nederland. Hij woont al 11 jaar in de wijk. “We kregen ineens een brief met de mededeling dat Aboutaleb heeft besloten een nieuwe stadsvernieuwing te houden. Wij zijn nooit betrokken geweest bij de plannen. Alles is ineens bekokstoofd.” Het merendeel daarvan zijn koopwoningen van mensen die er al heel lang wonen.

Volgens Credoe is het een vreedzame volksbuurt. “De huurprijzen liggen laag. Ongeveer 70 procent van de mensen heeft een starterswoning gekocht, we vinden nooit meer voor hetzelfde geld een woning terug.” De bewoner heeft het gevoel dat minder bedeelden op deze manier de stad uit wordt gejaagd. “Ik woon hier al zo lang, ze moeten me tussen zes plankjes hier wegjagen. Het is hier zo lekker rustig, heel fijn wonen. Ik ben niet de enige die dat zegt.”

Plannen Charlois

De gemeente schrijft aan Hart van Nederland dat de bewoners van Rotterdam Zuid prettig moeten kunnen wonen. Zuiderlingen die het financieel beter krijgen, hoeven straks niet meer de wijk uit, zo zegt een woordvoerder. In de wijk worden 216 woningen en 8 bedrijfsruimtes gesloopt, daarvoor komen er 160 terug.

Sinds 22 september moeten bewoners uit de wijk hun woning eerst aan de gemeente aanbieden als ze willen verkopen. “De besluiten over de sloop- en nieuwbouw én de Wvg voor de Vogelbuurt zijn nog niet definitief. De gemeenteraad bespreekt deze voorstellen op 16 december 2020 tijdens de commissievergadering Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB). Vervolgens neemt de gemeenteraad op 17 december 2020 een definitief besluit.”

‘Gemeente begrijpt de zorgen’

De gemeente laat verder weten dat een derde van de bewoners aangeeft te willen blijven. “De gemeente begrijpt de zorgen van de bewoners. Het is heel ingrijpend als je te horen krijgt dat op termijn je huis wordt gesloopt.”

Ook geeft de gemeente aan dat ze met de bewoners tot een goede oplossing willen komen en alle procedures zorgvuldig toepassen. “De eigenaren en huurders van deze woningen worden bijvoorbeeld financieel gecompenseerd. De gemeente zal kwetsbare huurders helpen met het vinden van een nieuwe woning.”