Bewoners 'vergeten hoekje van Appingedam' willen dat hun woningen ook aardbevingsbestendig worden gemaakt

Grote verdeeldheid in de wijk Opwierde in Appingedam. Terwijl een groot deel van de wijk wordt gesloopt om plaats te maken voor aardbevingsbestendige woningen, weten de bewoners van vijf straten nog altijd niet waar ze aan toe zijn.

”Om ons heen worden nieuwe, energieneutrale en aardgasvrije woningen gebouwd, maar wij weten nog steeds niet wat er met die van ons gaat gebeuren”, zegt Marja Postema. Terwijl het gaat om precies dezelfde woningen.

Op een steenworp afstand van de bewoners worden honderden huizen gesloopt en herbouwd in het kader van de versterking. Maar de huiseigenaren in de vijf straten zitten na jaren nog steeds in onzekerheid. Voor hun is nog steeds niet duidelijk wat er met de woningen gaat gebeuren. Ze zijn hierover zo gefrustreerd dat ze de buurt inmiddels hebben omgedoopt tot ‘het vergeten hoekje van Appingedam’.

Protestactie

Om hun frustratie vorm te geven zijn de bewoners een protestactie begonnen: #EnWijDan? Op bijna alle woningen in de straat hangt nu een makelaarsbord met die tekst. ”Zodat ze ons niet vergeten.”

Onze woningen zijn als laatste woningen in de wijk begin 2018 geïnspecteerd, maar vallen onder het nieuwe gasbesluit. Dat betekent dat er een andere rekensom is gemaakt op basis waarvan wordt bepaald of een woning veilig is”, zegt Postema.

Mogelijk betekent dat dat ze daardoor niet worden gesloopt, maar alleen versterkt. Terwijl de huizen alleen door een sloot worden gescheiden van de woningen die wél worden gesloopt en herbouwd. ”De gemeenteraad noemde onze straten en ons probleem ‘een schrijnend voorbeeld’ omdat er zo verschillen gaan ontstaan in versterking.”

Brief

Het laatste dat de bewoners hebben gehoord is een brief, in september vorig jaar. Maar daarin stond alleen dat er nog niet bekend was wat er met de woningen zou gebeuren.

”Ik slaap er slecht van. Want hoe komen we het huis uit als er nu een aardbeving komt? En er is veel ongelijkheid. Stel dat we hier weg willen, hoe verkopen we dan ooit ons huis nog als om ons heen allemaal nieuwe energie neutrale veilige woningen worden gebouwd?”.