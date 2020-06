Zwaargewonde en dode hond bij verwoestende woningbrand in Renkum

Bij een woningbrand aan de Bellevue in het Gelderse Renkum is zondagmiddag een man zwaargewond geraakt. Een hond overleefde de brand niet.

De hulpdiensten rukten rond 15.15 uur massaal uit voor de brand achter een restaurant. Een bewoner raakte zwaargewond. Hij liep brandwonden op en moest met een traumahelikopter worden overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam.

Uitgebrand

Hoe de hond precies om het leven is gekomen is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De bovenverdieping met verschillende kamerappartementen is volledig uitgebrand.

Andere slachoffers werden gecontroleerd en behandeld in ambulances, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

